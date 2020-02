Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis vend 29,5% du capital de Coface à Arch Capital Reuters • 25/02/2020 à 09:15









PARIS, 25 février (Reuters) - La banque française Natixis CNAT.PA a annoncé mardi la vente de 29,5% du capital de l'assureur-crédit Coface COFA.PA au groupe américain Arch Capital ACGL.O , pour un montant évalué à environ 480 millions d'euros. Natixis, quatrième plus grande banque française par la capitalisation boursière, a précisé avoir cédé cette participation au prix de 10,70 euros par action, ce qui représente une décote d'environ 6% par rapport au cours de clôture de Coface lundi (11,38 euros). La filiale cotée du groupe bancaire mutualiste BPCE conservera 12,2% de Coface à l'issue de la transaction, qui libérera environ 35 points de base de ratio CET1 mais entraînera également une dépréciation de goodwill d'environ 100 millions d'euros au premier trimestre 2020. "Suite à la réalisation de la transaction, Natixis continuera à distribuer à ses actionnaires l'intégralité du capital excédentaire par rapport à sa cible de CET1, que ce soit via le dividende ordinaire ou d'autres modalités", a déclaré la banque dans un communiqué. L'annonce de cette cession intervient alors que Coface, dont l'activité principale consiste à assurer les entreprises contre les impayés, a annoncé relever l'intégralité de ses objectifs financiers. Natixis ne sera plus représentée au conseil d'administration de Coface. La banque a procédé en 2014 à l'introduction en Bourse de Coface, cédant à l'époque un peu moins de 60% des parts de la société. En juillet dernier, des sources avaient rapporté que le fonds d'investissement Apollo Global Management APO.N avait contacté Coface COFA.PA en vue de faire une offre sur l'assureur-crédit. (Sudir Kar-Gupta et Benoît Van Overstraeten, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées COFACE Euronext Paris +2.28% NATIXIS Euronext Paris -0.19% ARCH CAP GRP NASDAQ -3.12%