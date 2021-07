Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : va être exclu des indices de la famille MSCI Cercle Finance • 05/07/2021 à 07:54









(CercleFinance.com) - MSCI a publié le 2 juillet un communiqué sur sa décision d'exclure Natixis des indices de la famille MSCI effective au 7 juillet 2021. Cette décision a été prise au regard de la détention de BPCE qui, au 1er juillet 2021, était supérieure à 85% du capital de Natixis réduisant ainsi de manière significative son flottant. Euronext avait exclu Natixis de sa propre famille d'indices à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée, et d'autres fournisseurs d'indices mènent actuellement des analyses similaires sur la situation.

