Natixis: va céder toute sa participation dans Coface

(CercleFinance.com) - Natixis, dont la participation dans Coface s'élève à 15 078 095 actions (représentant 10,04% du capital social), annonce son intention de céder l'intégralité de sa participation.



Cette cession est faite dans le cadre d'un placement par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels.



Natixis communiquera les résultats du Placement après la clôture du livre d'ordres.





