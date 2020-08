Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : suspension de huit fonds par H2O AM Cercle Finance • 31/08/2020 à 07:37









(CercleFinance.com) - Natixis indique que H2O Asset Management (H2O AM) suspend temporaire huit de ses fonds pour une période estimée à quatre semaines 'en vue de cantonner les titres privés et permettre aux investisseurs de retrouver la liquidité sur la part des actifs liquides'. 'La décision de suspendre ces fonds a été prise dans l'intérêt des porteurs de parts et pour préserver leur égalité de traitement. Les 16 autres fonds gérés par H2O AM restent ouverts aux souscriptions et aux rachats', explique l'établissement financier. Créé au sein de Natixis Investment Managers, H2O AM constitue l'une des 24 sociétés de gestion autonomes dans leurs décisions d'investissement. Natixis précise que la suspension de ces fonds n'a pas d'impact financier sur son propre bilan ou son compte de résultat.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris +1.74%