Natixis: Stéphanie Paix nommée directrice générale

(CercleFinance.com) - Natixis fait savoir que son conseil d'administration réuni ce jour a décidé à l'unanimité de nommer Stéphanie Paix directrice générale de Natixis.



Stéphanie Paix reste membre du comité de direction générale de BPCE et prend en charge les métiers mondiaux du groupe, précise Natixis.



Au cours de ce même conseil d'administration, Nicolas Namias, président du directoire de BPCE à compter du 3 décembre, a été nommé président du conseil d'administration de Natixis. Ces deux nominations au sein de Natixis seront effectives le 3 décembre 2022.





