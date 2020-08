Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : soutenu par un relèvement de broker Cercle Finance • 13/08/2020 à 10:52









(CercleFinance.com) - Natixis bondit de plus de 3% avec le soutien de propos favorables de Barclays, qui relève son conseil sur le titre de l'établissement financier de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours inchangé à 3,40 euros. 'A 0,5 fois la valeur d'actifs nette tangible (TNAV) et avec des estimations de résultats significativement refondées, nous pensons que le risque-rendement est favorable', explique le broker dans sa note de recherche. 'Ceci est particulièrement le cas avec le changement de CEO et la promesse d'un nouveau plan stratégique, qui doit être annoncé en juin 2021', poursuit-il, soulignant que Natixis 'a historiquement montré sa volonté pour des actions d'entreprise drastiques'.

