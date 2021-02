Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : s'envole de +7% vers 3,72E Cercle Finance • 08/02/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - Natixis s'envole de +7% vers 3,72E et il n'y a plus d'obstacle avant un retracement du zénith des 3,854E du 26 mars. L'objectif suivant serait le retest des 4,38E du 13 février 2020.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris +8.12%