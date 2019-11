Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : rétrograde plus nettement sous les 4E (vers 3,86E) Cercle Finance • 26/11/2019 à 17:43









(CercleFinance.com) - Natixis rétrograde plus nettement sous les 4E et chute de -4% vers 3,8E, validant la rupture du support court terme des 3,93E. Le prochain objectif se situe vers 3,557E, soit le 'gap' du 10 octobre, puis au niveau du support des 3,45E.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris -3.93%