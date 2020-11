Natixis :résultat net sous-jacent de +152ME au 3ème trimestre

(CercleFinance.com) - Le PNB sous-jacent s'inscrit à 1 806 ME au 3ème trimestre 2020, en repli de -12% par rapport au 3ème trimestre 2019.

Les charges sous-jacentes sont en baisse de -6% sur un an au 3ème trimestre 2020. Le résultat net sous-jacent s'inscrit à +152 ME au 3ème trimestre 2020. Le résultat net part du groupe ajusté de l'impact IFRIC 21 et hors éléments exceptionnels s'élève à 105 ME.

En intégrant les éléments exceptionnels (-113 ME net d'impôt au 3ème trimestre 2020) et l'impact IFRIC 21 (+47 ME au 3ème trimestre 2020), le résultat net part du groupe publié s'établit à 39 ME. Le RoTE sous-jacent de Natixis s'établit au 3ème trimestre 2020 à 2,4% hors impact IFRIC 21.

Le PNB sous-jacent est en baisse de -16% sur 9 mois à 5 134 ME par rapport à la même période de 2019. Le résultat net part du groupe ajusté de l'impact IFRIC 21 et hors éléments exceptionnels s'élève à 122 ME sur 9 mois de 2020.

En intégrant les éléments exceptionnels (-298 ME net d'impôt) et l'impact IFRIC 21 (-47 ME), le résultat net part du groupe publié s'établit à -222 ME. Le RoTE sous-jacent de Natixis s'établit sur 9 mois de 2020 à 0,2% hors impact IFRIC 21.