Natixis : résultat net publié de 415ME au 3ème trimestre +16%

(CercleFinance.com) - Le PNB publié est en hausse de +6% à 2 280 ME au 3ème trimestre 2019.

' Le PNB sous-jacent des métiers de Natixis ressort en hausse de +8% sur un an, porté par la Gestion d'actifs et de fortune (+12% sur un an, principalement du fait de commissions de surperformance élevées), les Paiements (+8% sur un an), l'Assurance (+7% sur an) et la Banque de Grande Clientèle (+3% sur un an) ' indique la direction.

Le résultat net publié s'inscrit à 415 ME au 3ème trimestre 2019 à comparer à 358 ME au 3ème trimestre 2018, en hausse de +16% sur un an.

Le PNB sur 9 mois s'inscrit à 6 693 ME. ' Le PNB sous-jacent est en progression sur un an pour la majorité des métiers avec une forte croissance des revenus des Paiements (+9% sur un an), de la Gestion d'actifs et de fortune (+7% sur an), de l'Assurance (+7% sur un an), et de l'Investment banking/M&A (+2% sur un an) ' précise le groupe.

Le résultat net part du groupe ajusté de l'impact IFRIC 21 et hors éléments exceptionnels s'élève à 1 002 ME sur 9 mois. En intégrant les éléments exceptionnels (+571 ME net d'impôt au 9M19) et l'impact IFRIC 21 (-47 ME au 9M19), le résultat net part du groupe publié s'établit à 1 526 ME.

Le résultat net sous-jacent ressort à 400 ME au 3ème trimestre 2019 et à 955 ME sur 9 mois 2019.