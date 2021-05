Natixis : résultat net publié de +225 ME au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le PNB sous-jacent est en hausse de +25% à 2 049 ME sur un an au 1er trimestre 2021 (+19% en incluant H2O AM).

Tous les métiers présentent une croissance de leurs revenus, avec la BGC en hausse de +38% sur un an, la Gestion d'actifs et de fortune à +11% sur un an, l'Assurance à +5% sur un an et les Paiements à +4% sur un an.

Le résultat net part du groupe ajusté de l'impact IFRIC 21 et hors éléments exceptionnels s'élève à 353 ME au 1er trimestre 2021.

En intégrant les éléments exceptionnels (-14 ME net d'impôt au 1er trimestre 2021) et l'impact IFRIC 21 (+114 ME au 1er trimestre 2021), le résultat net part du groupe publié s'établit à 225 ME. Le RoTE sous-jacent de Natixis s'établit à 10,4% au 1er trimestre 2021 hors impact IFRIC 21 (contre 0,8% au 1er trimestre 2020).

Au 31 mars 2021, le ratio CET1 Bâle 3 fully-loaded de Natixis s'établit à 11,6%. Les fonds propres CET1 Bâle 3 fully-loaded s'élèvent à 12,3 MdE. Les RWA Bâle 3 fully-loaded s'élèvent à 105,7 MdE.