Natixis : résultat net part du groupe de -261 ME au S1

(CercleFinance.com) - Le PNB sous-jacent est en baisse de -18% sur un an à 3 328 ME. Il est impacté au 1er semestre 2020 par plusieurs éléments, directement ou indirectement liés à la crise du COVID-19 pour un montant total d'environ -396 ME.

Le résultat net part du groupe ajusté de l'impact IFRIC 21 et hors éléments exceptionnels s'élève à +17 ME au 1er semestre 2020. En intégrant les éléments exceptionnels (-184 ME net d'impôt au 1S20) et l'impact IFRIC 21 (-94 ME au 1S20), le résultat net part du groupe publié au 1er semestre 2020 s'établit à -261 ME. Le RoTE sous-jacent de Natixis s'établit au 1er semestre 2020 à -0,7% hors impact IFRIC 21.

Le résultat net part du groupe ajusté de l'impact IFRIC 21 et hors éléments exceptionnels s'élève à -43 ME au 2ème trimestre 2020. En intégrant les éléments exceptionnels (-61 ME net d'impôt au 2T20) et l'impact IFRIC 21 (+47 ME au 2T20), le résultat net part du groupe publié au 2T20 s'établit à -57 ME.

Le ratio CET1 Bâle 3 FL3 est à 11,2% au 30 juin 2020 et à 11,6% proforma d'éléments impactant temporairement les RWA, notamment sur la partie marché. Le ratio s'établissant ainsi +290 pb au-dessus des exigences règlementaires (environ 3,1 MdE de coussin CET1) et +330 pb proforma.

' Natixis a maintenu une capacité bénéficiaire positive et une solvabilité très confortable. Natixis démontre ainsi la force de son business model et fait la preuve, tout particulièrement au cours du deuxième trimestre, de la flexibilité de ses coûts, conformément aux objectifs de son plan stratégique New Dimension ' a déclaré François Riahi, directeur général de Natixis.