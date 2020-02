Natixis : résultat net part du groupe 2019 de 1 897 ME

(CercleFinance.com) - Le PNB sous-jacent en 2019 est en hausse sur un an pour l'ensemble des métiers avec une forte croissance des revenus des Paiements (+9% sur un an), de la Gestion d'actifs et de fortune (+7% sur an), de l'Assurance (+7% sur un an), et de la Banque de grande clientèle (+4% sur un an).

' L'évolution des revenus en 2019 reflète une amélioration des tendances sur l'année avec 52% des revenus de Natixis générés au second semestre, contre 49% en moyenne sur les 5 dernières années ' indique le groupe.

Le résultat net part du groupe hors éléments exceptionnels s'élève à 1 370 ME en 2019. En intégrant les éléments exceptionnels (+527 ME net d'impôt en 2019), le résultat net part du groupe publié en 2019 s'établit à 1 897 ME.

Le RoE sous-jacent des métiers est à 12,5% sur 2019. Le RoTE sous-jacent de Natixis s'établit à 10,0% (10,4% en 2018 ajusté de la cession des activités de banque de détail à BPCE S.A.).

' Le quatrième trimestre 2019 marque un niveau record en termes de génération de revenus et de résultat brut d'exploitation. Cette dynamique de croissance trimestre après trimestre est le résultat de la mise en oeuvre déterminée de notre stratégie asset light et constitue une base solide pour mener à terme notre plan stratégique 2018- 2020. Tout en ayant renforcé sa robustesse et sa solidité, Natixis est en mesure de verser un dividende ordinaire en hausse à 0,31 E par action à ses actionnaires, témoignant de la force de son modèle ' a déclaré François Riahi, directeur général de Natixis.