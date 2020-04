Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : replonge vers 2,75E, retracement de 50% Cercle Finance • 01/04/2020 à 09:21









(CercleFinance.com) - La volatilité demeure extrême sur Natixis qui replonge vers 2,75E après une formidable remontée de 1,62E vers 3,85E (cours multiplié par 2,4): le titre a maintenant corrigé de 50% le terrain repli, le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 2,495E du 23 mars.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris -7.28%