Natixis : replonge vers 2,31E, les 2,17R en soutien

(CercleFinance.com) - Natixis replonge vers 2,31E après l'annonce de la BPCE qui n'a pas l'intention de lancer une offre de rachat sur les 30% de titres qu'elle ne possède pas (rumeur récurrente). La contraction pourrait se poursuivre jusque vers le palier de soutien des 2,17E des 15 et 19 juin.

