NATIXIS renonce au dividende 2019

(AOF) - Natixis ne proposera pas à l'Assemblée Générale annuelle du 20 mai prochain d'approuver la distribution d'un dividende par action de 0,31 euro au titre de l'exercice 2019. Cette distribution sera retirée du projet de résolution visant l'affectation du résultat 2019 soumis par le Conseil d'administration à l'assemblée. Par conséquent, le dividende provisionné au titre de l'exercice 2019 et jusqu'alors prudentiellement déduit des fonds propres CET1 de Natixis sera relâché, ayant un impact positif d'environ 100 points de base sur la solvabilité de Natixis.

Par ailleurs, en ligne avec les recommandations actuelles de la BCE, aucun provisionnement de dividende ne sera effectué au cours de l'exercice 2020 d'un point de vue prudentiel.

Le Conseil d'administration reconsidérera cette décision après le 1er octobre 2020 afin de procéder à une éventuelle distribution, en fonction de la situation qui prévaudra à ce moment.

