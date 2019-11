NATIXIS renforce son équipe télécoms au sein de la Banque de grande clientèle

Sander Mutsaers est nommé managing director, telecom industry group pour l'Asie Pacifique. Il a rejoint Natixis mi-octobre. Auparavant, il était directeur TMT (télécommunications, média & technologie) Asie Pacifique chez ING Bank N.V. Basé à Singapour, il est rattaché à Pin Chua, senior country manager Singapour et responsable de la région Asie du Sud et du Sud-Est de la Banque de grande clientèle, ainsi qu'à Bruno Le Saint, responsable des activités bancaires en Asie Pacifique.

Robert Wallin a pris ses fonctions en septembre dernier, après avoir passé six mois à la succursale de Natixis à Hong Kong en qualité de managing director, telecom industry group pour l'Asie Pacifique. Il était précédemment directeur exécutif du département des solutions financières pour les clients de Huawei Technologies.

(AOF) - Natixis annonce trois nominations et créations de poste au sein de l'équipe télécoms de sa Banque de grande clientèle. Elle renforce ainsi son dispositif dans les télécoms, conformément à son ambition d'être un leader mondial du secteur. Maxime Perrin et Robert Wallin sont respectivement nommés managing director, telecom industry group monde. Basés à Paris, ils sont rattachés à Anne-Christine Champion, responsable mondiale des actifs réels à la Banque de grande clientèle.

