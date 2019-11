NATIXIS relève son objectif de ratio de fonds propres durs

" Au troisième trimestre 2019, dans chacun de nos métiers, les revenus sont en ligne ou progressent plus vite que nos coûts, ce qui démontre notre agilité et la flexibilité de notre base de coût, ainsi que la pertinence de notre business model ", a commenté François Riahi, directeur général de Natixis.

Entre juillet et septembre, Natixis a enregistré un bénéfice net part du groupe en augmentation de 16% à 415 millions d'euros, Hors éléments exceptionnels, il s'est élevé à 353 millions d'euros. Le coût du risque est, lui, passé en un an de 93 à 71 millions d'euros.

(AOF) - A l'occasion de la publication de ses résultats du troisième trimestre, Natixis a relevé son objectif de ratio de fonds propres durs de 11% à 11,2%. La banque a expliqué qu'elle donnait désormais la priorité au développement et au renforcement des expertises actuelles plutôt qu'à des opérations de croissance externe. Ce ratio est ressorti à 11,5% à fin septembre. Les engagements en matière de dividende sont inchangés : taux de distribution minimum de 60% et distribution du capital excédentaire.

