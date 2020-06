Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : refranchit en force les 2,40E Cercle Finance • 25/06/2020 à 15:29









(CercleFinance.com) - Très belle séance pour Natixis, largement en tête du peloton du SBF-120 avec +7% et qui refranchit en force les 2,40E (résistance du 16 juin): le prochain objectif sera le zénith des 2,62E (et 2,69E en intraday) du 8 juin.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris +7.19%