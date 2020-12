Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : rechute sous 2,40E Cercle Finance • 21/12/2020 à 13:59









(CercleFinance.com) - Natixis rechute sous 2,40E et semble parti pour une glissade en direction des 2,20E (50% de retrecement de la hausse depuis le 30/10), le principal support court terme se situant vers 2,1E

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris -7.51%