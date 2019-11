Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : rechute de -6% vers 4,05E Cercle Finance • 08/11/2019 à 09:40









(CercleFinance.com) - Tous les gains de la semaine (et même depuis le 23 octobre) sont effacés en quelques secondes : Natixis rechute de -6% vers 4,05E et la correction pourrait se poursuivre en direction des 3,87E, l'ex-zénith de la mi-septembre puis du 'gap' des 3,557E resté béant depuis le 10 octobre.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris -7.42%