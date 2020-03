Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : rechute de -10% vers 3,11E Cercle Finance • 30/03/2020 à 14:40









(CercleFinance.com) - Après un multiplication par 2,5 du cours en quelques jours (entre 1,47 et 3,85E) rechute de -10% vers 3,11E. Un retracement classique de -50% valide un objectif de 2,65E qui coïncide assez précisément avec le comblement du 'gap' des 2,72E du 24 mars. L'objectif suivant serait le comblement du 'gap' des 2,495E du 23 mars.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris -10.34%