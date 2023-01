Natixis: plusieurs nominations à Natixis Investment Managers information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 10:23

(CercleFinance.com) - Natixis Investment Managers annonce plusieurs nominations, effectives à compter du 1er mars 2023.



Fabrice Chemouny est nommé Responsable Distribution Internationale Natixis Investment Managers, en charge des activités clients et développement, pour les régions EMEA, APAC et LATAM. Il était précédemment Responsable Asie Pacifique au sein de Natixis Investment Managers et compte plus de 20 ans d'expérience dans la gestion d'actifs.



Christophe Lanne, Directeur Ressources et Transformation pour les activités Gestion d'actifs et de fortune, supervisera désormais les fonctions support post-vente de la distribution internationale, ainsi que les équipes de Natixis IM Solutions, en plus de ses responsabilités actuelles : opérations et technologie/IT, ressources humaines et responsabilité sociale de l'entreprise.



Fabrice Chemouny et Christophe Lanne sont tous deux rattachés à Tim Ryan, Responsable des activités Gestion d'actifs et de fortune au sein du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, et restent membres du Comité de Direction Gestion d'actifs et de fortune.



' Nous restons déterminés à devenir le gérant d'actifs et de fortune le plus orienté clients et à leur offrir la meilleure expérience tout au long de leur parcours d'investissement. Fabrice et Christophe apportent toute leur expérience et leur expertise au développement commercial et à l'excellence opérationnelle de Natixis Investment Managers, au service de nos clients ', a déclaré Tim Ryan, Responsable Gestion d'actifs et de fortune au sein du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE.