Natixis : parrain officiel du Racing 92 jusqu'en 2024

(CercleFinance.com) - Natixis annonce renouveler son partenariat avec le Racing 92 et rester parrain officiel du club jusqu'en 2024. Natixis accompagne le Club dans ses ambitions depuis une quinzaine d'années, pour son équipe de rugby à 15, son équipe de rugby à 7 ' Racing 92 Natixis Sevens ' sa nouvelle équipe féminine, son centre de formation et ses écoles de rugby... Au sein du Groupe BPCE, Partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Natixis a soutenu avec enthousiasme en 2019 la création de l'équipe de rugby à 7 ' Racing 92 Natixis Sevens ' dont elle est le parrain exclusif. Natixis s'engage avec la même conviction pour soutenir l'équipe féminine du Racing 92. Ce collectif a l'ambition de rejoindre le circuit professionnel du rugby féminin, l'un des sports d'équipe qui connaît la plus forte croissance dans le monde.

