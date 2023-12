Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Natixis: nouvelle directrice générale adjointe information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 14:22









(CercleFinance.com) - Natixis Investment Managers fait savoir que Nathalie Bricker a été nommée au nouveau poste de directrice générale adjointe.



À cette occasion, elle devient membre du comité de direction générale des métiers mondiaux du Groupe BPCE, placée sous la responsabilité de Stéphanie Paix, directeur général.



Nathalie Bricker a débuté sa carrière en 1991 chez KPMG. Depuis juillet 2023, elle occupait le poste de directrice Finances et Stratégie chez Natixis Investment Managers, fonction qu'elle conserve dans ses nouvelles attributions de directrice générale adjointe.







