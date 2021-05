Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : nouveau président du conseil pour BPCE Cercle Finance • 28/05/2021 à 07:43









(CercleFinance.com) - Le groupe BPCE indique qu'à la suite de l'assemblée générale, son conseil de surveillance a élu à sa présidence Thierry Cahn, le président du conseil d'administration de Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, en remplacement de Pierre Valentin. Le groupe bancaire, maison-mère notamment de Natixis, ajoute qu'Éric Fougère, par ailleurs président du conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté, a été élu vice-président du conseil de surveillance.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris -0.10%