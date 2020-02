Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : nominations en banque de grande clientèle Cercle Finance • 20/02/2020 à 07:24









(CercleFinance.com) - Natixis annonce la nomination de Mohamed Kallala, responsable mondial de l'activité investment banking, comme responsable mondial de l'activité global markets, en remplacement de Luc François qui quittera l'entreprise afin de poursuivre de nouveaux projets. Mohamed Kallala prendra ses nouvelles fonctions à compter du 1er mars et sera remplacé à son poste actuel, à compter du 1er avril, par Alain Gallois, actuellement responsable de la plateforme Asie-Pacifique de la banque de grande clientèle. Toujours à compter du 1er avril, Bruno Le Saint, aujourd'hui responsable des activités bancaires de la plate-forme Asie-Pacifique de la banque de grande clientèle, deviendra responsable de la plate-forme Asie-Pacifique et rejoindra le comité exécutif de Natixis.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris +0.30%