Natixis: nomination de Pierre Baril chez Natixis IM

(CercleFinance.com) - Natixis Investment Managers annonce la nomination de Pierre Baril au poste de Responsable commercial Wholesale Senior. Pierre Baril sera rattaché à Stéphane Vonthron, Directeur de la distribution Wholesale Retail France. Sa nomination est effective à compter du 10 juin 2024.



Pierre Baril aura pour mission d'accélérer le développement de l'activité commerciale et d'intensifier les partenariats avec les grands distributeurs en France. Il aura pour objectif d'offrir aux partenaires de Natixis Investment Managers un accompagnement quotidien et un accès unique à de multiples sources de performance de long terme en mettant à leur disposition une large gamme de solutions d'investissement.



' Je suis convaincu que sa solide connaissance des partenaires Wholesale et sa grande expérience du terrain, lui permettront d'accélérer notre croissance sur ce marché et d'offrir un accompagnement sur-mesure à nos clients ', commente Stéphane Vonthron, Directeur de la distribution Wholesale Retail France.



' Avec cette nomination, Natixis Investment Managers poursuit ses efforts sur le marché wholesale au travers de partenariats stratégiques de distribution. Elle s'appuie sur les expertises de plus de 15 sociétés de gestion parmi les leaders du marché, pour offrir à ses partenaires des solutions d'investissement innovantes, couvrant différentes classes d'actifs et styles de gestion, afin de répondre au mieux à leurs attentes ' indique la direction.





