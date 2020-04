Natixis : Morningstar dégrade la note du fonds H2O Allegro à Négative

(AOF) - Morningstar a annoncé que la notation du fonds H2O Allegro a été rétrogradée de « Neutral » à « Negative » pour toutes les parts du fonds. " Les preuves d'une mauvaise gestion et d'une prise de risque généralisée chez H2O Asset Management ont continué de s'accumuler même après que des inquiétudes concernant les obligations de sociétés non liquides dans leurs fonds se soient manifestées à la mi-2019 ", explique l'analyste.

Il pense que le rapport de force à H2O penche trop fortement en faveur des gestionnaires de portefeuille. L'analyste donne comme exemple le fait que la gestion des risques ne peut pas forcer les gestionnaires de portefeuille à ajuster immédiatement leurs expositions, si une limite de risque a été dépassée en raison de mouvements du marché plutôt que par des changements actifs.

" La gestion des risques n'est pas la seule à manquer d'autorité.On peut en dire autant de Natixis, l'actionnaire majoritaire de H2O, qui continue à se battre pour offrir un véritable contrepoids aux gestionnaires de portefeuilles avides de risque " conclut Morningstar.

