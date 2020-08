Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : lourde rechute vers 2,30E. Cercle Finance • 31/08/2020 à 19:35









(CercleFinance.com) - Plombé par le gel de certains fonds de sa filiale H2O, Natixis subit une lourde rechute vers 2,30E, enfonçant le support court terme des 2,36E, mais demeure loin de la zone dangereuse, se maintenant au-dessus de la médiane des 2,25E. La situation se dégraderait ensuite mais le titre resterait protégé par le solide support du bas de son canal latéral vers 2E.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris -6.07%