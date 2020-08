Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : le titre gagne 8%, un analyste relève son conseil Cercle Finance • 04/08/2020 à 16:59









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de 8% après l'annonce de ses résultats au 1er semestre 2020. Les analystes de Jefferies ont annoncé mardi avoir relevé leur recommandation sur le titre Natixis de 'conserver' à 'acheter'. L'intermédiaire rehausse par ailleurs son objectif de cours sur la valeur, de 2,7 à 2,8 euros. Dans leur note de recherche, les analystes de Jefferies justifient leur relèvement par (1) le fait que le pire de la crise est passé au deuxième trimestre, (2) l'arrivée d'un nouveau DG qui devrait se concentrer sur l'amélioration de la rentabilité de l'activité de banque de financement et d'investissement (CIB) et (3) les perspectives encourageantes du groupe en termes de dividendes.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris +7.85%