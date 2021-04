Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : le conseil confirme la recommandation de BPCE Cercle Finance • 14/04/2021 à 09:32









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Natixis réuni ce jour a pris connaissance de la décision de BPCE de proposer le prix de 4 euros par action Natixis après détachement du dividende de 0,06E. Le conseil, sur avis du comité ad hoc, a confirmé à l'unanimité son avis motivé sur l'offre publique initiée par BPCE recommandant ainsi aux actionnaires de Natixis d'apporter leurs titres.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris +0.87%