Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : l'OPAS ouvre ce 4 juin Cercle Finance • 04/06/2021 à 10:35









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Natixis, déposée par JPMorgan Chase Bank (succursale de Paris) pour le compte de BPCE, sera ouverte du 4 juin au 1er juillet 2021 inclus. J.P. Morgan AG se portera acquéreur sur le marché, pour le compte de BPCE, des actions qui seront apportées à l'offre, sur la base d'un ordre d'achat libellé au prix de quatre euros par action visant la totalité des actions Natixis non détenues par l'initiateur. Il est rappelé que le dividende de 0,06 euro par action Natixis a été détaché le 2 juin et sera versé effectivement le 4 juin. Euronext Paris fera connaître, par un avis, les conditions de réalisation de l'offre et son calendrier détaillé.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris -0.17%