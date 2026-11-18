(Zonebourse.com) - Natixis Investment Managers (Natixis IM) annonce le lancement en Europe de trois ETF actifs UCITS, cotés depuis hier sur Euronext. La gamme initiale comprend trois stratégies : deux stratégies obligataires gérées par Ostrum Asset Management et une stratégie d'actions américaines de croissance gérée par Loomis Sayles.

Le groupe lance sa gamme d'ETF actifs en Europe qui a vocation de permettre aux distributeurs, banques privées, capacités internes digitales et investisseurs institutionnels d'accéder, sous une enveloppe cotée, transparente et négociable en continue, aux stratégies de gestion active de conviction développées par ses sociétés de gestion affiliées.

Domiciliés en Irlande au sein de la structure ICAV UCITS de la plateforme, les trois ETF sont :

- Natixis Ostrum Euro Government Bond UCITS ETF (NOGV FP) : une stratégie investie exclusivement en obligations souveraines et quasi-souveraines de la zone euro.

- Natixis Ostrum Euro Corporate Bond UCITS ETF (NOIG FP) : une stratégie de crédit Investment Grade couvrant toutes les maturités.

- Natixis Loomis Sayles US Growth Equity UCITS ETF (NLGR FP) : une stratégie investissant principalement dans des actions de grandes sociétés américaines affichant une croissance potentielle de long terme et se négociant avec une décote significative par rapport à leur valeur intrinsèque.

Les trois ETF seront commercialisés en France, en Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas. Natixis IM prévoit d'étendre la distribution à d'autres marchés, notamment au Royaume-Uni, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, en adaptant sa stratégie de cotation à la demande locale des clients.

Une ambition de développement à horizon 2030

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de VISION 2030, le projet stratégique du groupe BPCE, et traduit la volonté de Natixis IM de faire évoluer son offre et ses formats de distribution pour mieux répondre aux besoins de ses clients. Ces trois ETF ont vocation à être suivis de nouveaux lancements, portant sur d'autres expertises et classes d'actifs des sociétés de gestion affiliées de Natixis IM, avec l'objectif de constituer une gamme de 20 à 30 ETF actifs, d'ici 2030.

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