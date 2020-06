Natixis Investment Managers lance sa première gamme de fonds de fonds ESG

(AOF) - Natixis Investment Managers a annoncé le lancement d'une nouvelle gamme de fonds de fonds ESG, qui combine l'expertise de plusieurs de ses sociétés de gestion affiliées, les compétences de Natixis Investment Managers Solutions en matière de construction de portefeuille et d'allocation d'actifs, et celles des experts ESG de Natixis IM. La gamme d'OPCVM Lux se compose des fonds ESG Conservative, Moderate et Dynamic de Natixis IM, chacun offrant une exposition diversifiée et multi-actifs pour répondre aux différentes exigences de risque des investisseurs.

Lors de son lancement, la gamme sera constituée de 14 fonds gérés par 5 sociétés de gestion affiliées à Natixis IM.

Ils sont gérés par l'équipe Multi Asset Portfolio Management au sein de Natixis Investment Solutions. Cette équipe gère actuellement 57 milliards d'euros, dont 5,4 milliards sont déjà consacrés à des mandats spécifiques à l'ESG. Le gérant principal est Nicolas Bozetto, qui a plus de 12 ans d'expérience dans la gestion de mandats liés aux facteurs ESG.

Chaque affilié ayant un processus d'investissement indépendant avec une approche ESG qui lui est propre, toutes les stratégies sont soumises à un test de sélection rigoureux. Le processus d'investissement commence par le filtrage des fonds appropriés à l'aide d'un écran quantitatif provenant d'un fournisseur tiers indépendant, avant que des évaluations qualitatives soient effectuées à la fois du point de vue ESG et sous l'angle de la sélection classique des fonds. Enfin, l'équipe Solutions utilise son propre processus interne de gestion des risques et d'allocation tactique des actifs pour gérer le portefeuille afin de répondre aux objectifs de risque et de rendement définis.