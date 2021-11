Natixis Investment Managers annonce la nomination de deux nouveaux directeurs

(AOF) - Natixis Investment Managers (Natixis IM) a nommé Melanie Robinson, directeur international de l'expérience client et Gad Amar, directeur produit international. En tant que directeur international de l'expérience client, Melanie Robinson jouera un rôle clé dans l’optimisation de l’expérience des clients de Natixis IM, notamment en ce qui concerne le service client et le reporting, ainsi que le parcours client avant et après la vente.

Elle sera rattachée à Joseph Pinto, directeur la distribution pour l'Europe, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique, et à David Giunta, directeur de la distribution américaine de Natixis IM.

Elle sera basée à Londres et prendra ses fonctions début novembre 2021. Mélanie a plus de 12 ans d'expérience en gestion de l'expérience client.

En qualité de directeur produit international, Gad Amar, CFA, sera chargé d'optimiser l'offre de produits de Natixis IM, en développant de plus grandes synergies avec ses affiliés afin d'offrir une plus vaste gamme de solutions aux clients. Il est rattaché à Joseph Pinto et basé à Paris.

Gad rejoint Natixis Investment Managers avec plus de 20 ans d'expérience en vente et développement dans le domaine de la gestion d'actifs.