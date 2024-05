Natixis Interépargne va racheter HSBC Epargne Entreprise

(AOF) - Natixis Interépargne a signé un protocole d’accord avec HSBC, en vue d’acquérir le teneur de compte HSBC Epargne Entreprise (HEE). Ce dernier est le neuvième acteur français du secteur de l’épargne salariale par le nombre de comptes. Cette acquisition serait complétée d’un contrat de commercialisation et de services entre HSBC Global Asset Management (France) et Natixis Interépargne.

Philippe Setbon, directeur général de Natixis Investment Managers, en charge de la gestion d'actifs et de fortune des métiers mondiaux du Groupe BPCE, a déclaré : "Ce projet d'acquisition d'envergure permettra à Natixis Interépargne d'accentuer son leadership et celui du Groupe BPCE en épargne salariale et retraite, dans un marché en plein essor".

La réalisation de l'opération potentielle est prévue d'ici la fin d'année 2024, sous réserve de l'aboutissement des procédures sociales applicables et de l'obtention de l'accord des autorités réglementaires compétentes.