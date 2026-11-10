Natixis IM voit sa collecte trimestrielle ralentir à 1,1 milliard d’euros

Natixis Investment Managers a enregistré une collecte nette de 1,1 milliard d’euros au troisième trimestre 2026, selon les résultats trimestriels du groupe BPCE. Il s’agit d’un fort ralentissement par rapport aux premier et deuxième trimestre, où les entrées nettes avaient atteint 9 milliards d’euros sur chaque période. Depuis le début de l’année, la collecte reste élevée à 19 milliards d’euros. Elle a été réalisée principalement en stratégies fixed income, notamment celles de DNCA et Loomis Sayles. Natixis IM note une contribution positive des actifs privés depuis le début de l’année.

Les actifs sous gestion sont en hausse de 4?% comparé au niveau des actifs de fin d’année 2025 pro forma, à 1.317 milliards d’euros.

Le produit net bancaire du métier gestion d’actifs s’établit à 2,6 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de l’année, en hausse de 5?% à change constant. Les frais de gestion s’élèvent à 2 milliards, en augmentation de 4?%. Le résultat avant impôt ressort à 637 millions d’euros sur neuf mois, en hausse de 19?%.

Le coefficient d’exploitation s’inscrit à 78,5?% sur les neuf mois, en baisse de 0,3 point.