Natixis IM Solutions reste prudemment optimiste

(AOF) - Natixis Investment Managers Solutions continue à penser que le risque baissier est devenue plus limité, compte tenu d'un consensus toujours négatif, de niveaux de liquidités élevés et d'un rallye qui s'élargit. Néanmoins, des corrections et des périodes de consolidation sont probables et le gérant ne devient pas trop agressif dans ses portefeuilles pour l'instant. Il cherche à établir des positions pour le long terme au cours des prochains mois, explique Esty Dwek, responsable des stratégies de marché de Natixis IM Solutions.

Il regarde les données à haute fréquence pour voir si la réouverture se traduit par une reprise de la croissance. Et il garde un œil sur les décès et les cas en unité de soins intensifs pour nous assurer que le virus reste contenu au fur et à mesure de la réouverture. En Europe et en Asie, jusqu'à présent cela se passe bien.

Natixis IM Solutions continue à surveiller les faillites et les défauts, bien que la Fed en particulier fasse tout ce qui est en son pouvoir - et au-delà - pour limiter les risques de contagion.

Le gérant examinera les estimations de bénéfices à mesure qu'elles continueront d'être révisées à la baisse. Après une forte baisse des bénéfices au premier trimestre, les prévisions pour le deuxième trimestre sont encore pires et pourraient peser sur le sentiment.

Il gardera un œil sur les marchés du crédit et du financement pour voir si les mesures massives des banques centrales, tant aux États-Unis qu'en Europe, contribuent à atténuer les tensions récentes. Pour l'instant, Esty Dwek pense que les banques centrales parviendront à maintenir les risques systémiques à un faible niveau afin d'éviter une crise du crédit.