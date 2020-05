Natixis IM Solutions : les marchés actions sous-estiment toujours les risques à venir

(AOF) - Natixis IM Solutions continue de penser que les niveaux et les valorisations actuels des marchés actions, de retour aux niveaux de février, sous-estiment toujours les risques à venir. Il reconnait cependant que de meilleures nouvelles sur les traitements et une plus grande ampleur du rally suggèrent qu'il pourrait durer un certain temps. Néanmoins, le gestionnaire d'actifs reste prudent pour l'instant, car la transition vers « l'après-corona » ne se fera probablement pas sans heurts et il juge probable que nous assistions de nouveau à plus de volatilité.

Natixis IM Solutions surveille les annonces de réouverture progressive pour voir comment elles se déroulent dans les différentes régions, pays et industries, car la reprise ne peut pas être simplement " enclenchée ".

Il examine comment les mesures de relance peuvent être déployées pour éviter des vagues de faillites et de défauts, et comment les défauts peuvent être clôturés si/quand ils se produisent. En effet, il juge qu'il est encore trop tôt pour dire si ces mesures seront suffisantes pour éviter les conséquences les plus négatives de l'épidémie, bien que la Fed en particulier fasse tout ce qui est en son pouvoir - et même au-delà - pour limiter ces risques.

Le gérant examinera de près les estimations des bénéfices à mesure qu'elles seront révisées à la baisse. " Il se peut que les marchés ne tiennent actuellement pas suffisamment compte de l'ajustement, d'autant plus que les valorisations ne seraient pas aussi attrayantes avec un "E" (earning) beaucoup plus bas ", prévient-il.