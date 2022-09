Natixis IM renforce son équipe marketing international

(AOF) - Natixis Investment Managers a annoncé les nominations de James Moore, Matthieu Ghesquière et Rosie Smith au sein de ses équipes marketing au Royaume-Uni et en France. Ils occuperont respectivement les postes de responsable du digital, de l’analyse des données et de la technologie marketing, responsable des campagnes marketing et de la planification et directrice commerciale.