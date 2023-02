Natixis IM nomme un Directeur de la Distribution Retail & Wholesale pour le marché français

(AOF) - Natixis Investment Managers a nommé Stéphane Vonthron au poste de Directeur de la Distribution Retail & Wholesale pour le marché français. Il sera basé à Paris et sera rattaché à Gad Amar, Directeur Distribution pour la région Europe de l’Ouest. Sa nomination sera effective entre fin avril et début mai 2023. « La nomination de Stéphane Vonthron marque une étape importante dans notre développement commercial sur les segments retail et wholesale en France, et reflète notre engagement à rester au plus près de nos clients et répondre à leurs besoins précis », a commenté Gad Amar.

Stéphane Vonthron (40 ans) a plus de 15 ans d'expérience en vente et développement dans la gestion d'actifs. Il travaillait auparavant chez JP Morgan Asset Management, qu'il avait rejoint en 2014 au poste de Directeur Distribution Retail pour le marché français. En 2019, il est devenu Directeur Exécutif de la Distribution pour JP Morgan AM en France.