Natixis IM nomme un Directeur de la Distribution pour l'Europe de l'Ouest

(AOF) - Natixis Investment Managers a annoncé la nomination de Gad Amar au poste de Directeur de la distribution pour la région Europe de l'Ouest, effective aujourd’hui. Il supervisera le développement commercial de Natixis IM en France, Belgique, Luxembourg, Monaco, Suisse francophone et Israël. Basé à Paris, Gad Amar est rattaché à Joseph Pinto, Directeur Distribution Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Asie-Pacifique, Natixis IM.

" La nomination de Gad marque une étape de choix dans notre expansion en Europe de l'Ouest, région clé pour Natixis IM, et reflète notre engagement à rester au plus près de nos clients et répondre à leurs besoins précis ", a commenté Joseph Pinto, Directeur Distribution Internationale chez Natixis IM.

Natixis IM a pour ambition de maintenir sa forte présence sur le marché institutionnel en Europe de l'Ouest et d'intensifier ses efforts sur les marchés retail et wholesale, notamment au travers de partenariats stratégiques de distribution. Il s'agit de déployer une stratégie de développement à la fois sélective et diversifiée, en s'appuyant sur les expertises phares de son réseau d'affiliés.

Gad Amar a 20 ans d'expérience en vente et développement dans la gestion d'actifs. Il a rejoint Natixis IM en octobre 2021, en tant que Directeur Produits International avec pour mission principale d'optimiser l'offre de produits de Natixis IM et de travailler étroitement avec les affiliés, afin d'offrir aux clients une gamme de solutions simplifiée et diversifiée. Sous son leadership, le processus de lancement de produits et leur mise en marché ont été accélérés.