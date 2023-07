Natixis IM : nomination d'une directrice Finances et Stratégie

(AOF) - Nathalie Bricker, directrice financière des métiers mondiaux du Groupe BPCE est nommée directrice Finances et Stratégie de Natixis Investment Managers. Elle sera rattachée à Tim Ryan, directeur général de Natixis Investment Managers, responsable de la Gestion d’actifs et de fortune du Groupe BPCE. Depuis 2018, Nathalie Bricker était directrice financière et membre du comité de direction générale de Natixis.