Natixis IM n'anticipe pas de reprise en V

(AOF) - Selon Natixis Investment Managers Solutions, les marchés sous-estiment probablement encore la durée des mesures de confinement, et en particulier le temps qu'il faudra pour revenir à la "normale" par la suite. Avec des meilleures nouvelles concernant les "pics" dans de nombreuses régions, Esty Dwek, Head of Global Market Strategy s'attend à voir de l'optimisme sur les marchés, mais prévient-elle, le fait que l'activité économique s'accélérera plus lentement que prévu, et que les données publiées seront encore pires que prévu, pourrait à nouveau nuire au sentiment.

En effet, si le gestionnaire d'actifs continue à penser qu'un pic dans les affaires sera probablement nécessaire pour une reprise durable, les questions sur la reprise ne font que commencer.

Natixis IMS prévoit une reprise en forme en U, mais avec une remontée progressive et non verticale. " Avec des progrès échelonnés dans la lutte contre l'épidémie, des réponses échelonnées et différents niveaux de confinement, il est peu probable que nous puissions voir un 'c'est bon' général et une reprise de l'activité ", explique Esty Dwek. Elle sera elle aussi échelonnée entre les régions, les pays, les États américains et les industries, ce qui laisse supposer une montée en puissance plus lente que ce qui avait été espéré au départ.

" Nous pensons donc qu'une forte volatilité et des risques de baisse subsisteront pendant un certain temps ", conclut le gestionnaire d'actifs.