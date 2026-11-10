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Natixis IM lance la septième édition de son concours de gestion de portefeuille virtuel
information fournie par Agefi Asset Management 10/11/2026 à 08:00

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Natixis Investment Managers ouvre les candidatures de la septième édition de « The Students Challenge ». Ce concours international de gestion de portefeuille virtuel propose chaque année à des étudiants du monde entier d’endosser, le temps d’une saison, le costume de gérant.

Lancé en 2019, le concours a attiré l’an dernier plus de 600 candidats, répartis en une centaine d'équipes. Conçu comme un terrain d’apprentissage du métier, il met l’accent sur trois thèmes qui redessinent la gestion d’actifs : l’investissement responsable, l’intelligence artificielle et les actifs privés.

Le concours est ouvert aux étudiants en master en Europe et à ceux en dernière année de premier cycle ( undergraduate ) dans le reste du monde. Réunis en équipes de cinq à six membres, aux parcours et aux origines variés, les candidats doivent d’abord franchir l'étape de la sélection. Une douzaine d'équipes seront ensuite retenues pour gérer, de février à avril 2027, un portefeuille virtuel multi-actifs de 100 millions de dollars, en conditions de marché réelles.

Des mentors issus de sociétés de gestion du groupe BPCE

Les règles du jeu sont celles des professionnels. L’univers d’investissement couvre les actions des pays de l’OCDE et les obligations souveraines, les ETF pouvant représenter jusqu'à 30?% du portefeuille. Les équipes sont aussi invitées à construire une stratégie de diversification en actifs non cotés, en complément de leur allocation en actifs cotés. Elles disposent pour cela des outils utilisés au quotidien par les gérants, FactSet et Morningstar | Sustainalytics, tous deux partenaires du concours.

Chaque équipe bénéficie en outre de l’accompagnement de mentors issus de Natixis IM et de sociétés de gestion du groupe BPCE, parmi lesquelles Harris | Oakmark, Dorval AM, DNCA Finance, Loomis Sayles, Mirova, Ossiam, Ostrum AM, AEW, Ecofi ou encore Vega Investment Solutions.

Les trois thèmes de l’année pèseront dans l'évaluation. Sur le volet ESG, les équipes devront démontrer comment ces critères nourrissent leurs décisions d’investissement et s’articulent avec leurs objectifs de performance. Sur l’IA, chacune devra préciser où et comment elle y a eu recours dans son processus de gestion. Le jury appréciera autant la maîtrise de l’outil que le recul critique dont les étudiants feront preuve.

L'équipe gagnante recevra une dotation de 5.000 euros de Natixis Investment Managers, qui versera la même somme à l’association caritative de son choix. Les finalistes participeront par ailleurs à une demi-journée consacrée à leur avenir professionnel. Au programme : des témoignages de collaborateurs de Natixis IM et de ses affiliés, un atelier de préparation à l’entrée dans la vie active animé avec un cabinet externe, un module LinkedIn conduit par une agence spécialisée et une séance photo professionnelle. Le concours sert aussi de tremplin, puisque plusieurs anciens participants ont depuis rejoint Natixis IM ou l’une de ses sociétés de gestion affiliées?!

Les étudiants intéressés doivent former leur équipe et déposer leur dossier avant la clôture des candidatures. Celles-ci sont ouvertes du 3 au 25 novembre 2026. La gestion du portefeuille virtuel se déroulera du 2 février au 30 avril 2027, et la finale aura lieu en présentiel à Paris le 25 juin 2027. Inscriptions sur thestudentschallenge.im.natixis.com.

Laurence Marchal

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