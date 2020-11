Natixis IM dénoue son partenariat avec H2O AM

(AOF) - A l'occasion de l'annonce de ses résultats du troisième trimestre, Natixis a annoncé que Natixis IM et H2O AM ont engagé des discussions en vue d'un dénouement progressif et ordonné de leur partenariat. Ces discussions portent sur une possible cession graduelle de la participation de Natixis IM dans H2O AM et sur une reprise ordonnée de la distribution par la société de gestion sur une période de transition jusqu'à fin 2021. Cette évolution serait soumise à l'examen et à l'approbation des autorités réglementaires compétentes.