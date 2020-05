Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : gare à la cassure du plancher des 1,845 Cercle Finance • 21/05/2020 à 17:30









(CercleFinance.com) - Natixis rechute de -7,2% vers 1,845E, menaçant son plancher du 3 avril (1,845E) après plusieurs échecs fin avril sous 2,20E. Le risque d'une nouvelle glissade en direction du plancher historique des 1,623E du 16 mars ne peut être écarté même si des 'sherpas' ont de bonnes raisons de tenter de retourner la tendance en profitant du support actuel.

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris -7.99%