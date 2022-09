Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis: 'gap' sous 22,36E rétrograde brutalement vers 21,1E information fournie par Cercle Finance • 01/09/2022 à 18:32









(CercleFinance.com) - Natixis ouvre un 'gap' sous 22,36E (cassure du plancher des 22,24E des 3 et 5 août, du plancher des 22,1E du 28/10/2020) et rétrograde brutalement vers 21,1E: le titre s'ouvre le chemin de nouveaux plancher historiques, notamment les 20E, niveau plus testé depuis début septembre 2012





