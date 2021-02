Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Natixis : fin du suspens, OPA/OPR à 4E, 8% de prime seulement Cercle Finance • 09/02/2021 à 19:28









(CercleFinance.com) - La BPCE vient de déposer -comme la rumeur circulait avec insistance un projet d'offre publique sur les 29,3% du capital de Natixis non détenu par la holding (un montant de 3,7MdsE), au prix de 4E par action, soit une 'prime' de 8%, hors dividende attaché. Certes, les acheteurs au 1er janvier auront engrangé +40% et c'est un petit peu mieux que les 3,85E du 26 mars (précédent plus haut sur ce titre) mais cela fera -6% sur 1 an, date pour date... et 0,00% par rapport au 24/12/2018. A l'issue le délais de l'offre d'achat simplifiée expiré, une offre de retrait sera lancée. Il n'est pas exclu que la filiale gestion d'actifs soient un jour réintroduite en bourse.

